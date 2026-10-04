زيدان: كنت محظوظا برونالدو.. وأرفع له «القبعة»

أثنى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، على مسيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مؤكدًا أن العمل إلى جواره شكّل تجربة استثنائية، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي، الأحد، الذي يسبق مواجهة بلجيكا ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال زيدان ردًا على أسئلة الإعلاميين:« لقد كان لي الحظ في تدريبه، وأرفع له «القبعة» يجب أن نحيي مسيرة «الدون» العظيمة، لقد كنت محظوظًا بوجوده معي، ساعدنا على الفوز بالكثير من الألقاب، كل التحية لكريس، وسيظل لديّ دائمًا مشاعر كبيرة من الاحترام تجاه كل من عاصرتهم وشاركتهم الوقت».

وسبق للأسطورة الفرنسية أن عمل رفقة كريستيانو رونالدو، في موسم 2013ـ2014 حينما كان مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق آنذاك، قبل أن يقود النادي الملكي مدربًا رسميًا بين مواسم 2015ـ2016 إلى 2017ـ2018.

وبدأت أزمة البرتغاليين رونالدو وجيسوس عقب إبقاء الأخير قائد المنتخب على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج، الأحد الماضي، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما كان الاتفاق يقضي بمشاركته خلال الشوط الثاني، قبل أن يتراجع المدرب عن ذلك لأسباب فنية.

واتجه رونالدو عقب نهاية المباراة إلى غرفة الملابس دون التوجه إلى الجماهير، ثم غاب عن التدريب التالي بعد حديث قصير مع جيسوس، ما دفع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي، إلى التدخل لاحتواء الموقف داخل المعسكر.

وفي اليوم التالي غادر رونالدو المعسكر، وقال على منصة «إنستجرام»: «بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب، وفي الوقت المناسب سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين عن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي كرّست نفسي له دائمًا. الآن حان الوقت لأتمنى حظًا موفقًا للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».