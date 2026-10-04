بطلب رازوفيتش.. إغلاق مواجهة التعاون والصقر

يخوض فريق التعاون الأول لكرة القدم، عند الـ 06:10 مساء الأحد، مواجهة تجريبية أمام نظيره الصقر «درجة أولى» على ملعب «وولفز بارك» في بريدة، وذلك ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي27».

وذكر لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفريق الجديد، طلب من إدارة الكرة إغلاق المدرجات أمام الجماهير ووسائل الإعلام، للاستفادة من التجربة، التي تسبق استئناف مباريات دوري «روشن».

ويسعى رازوفيتش، خلال هذه المباراة، إلى الاطمئنان على الجاهزية اللياقية والبدنية للاعبين، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية، واختبار بعض العناصر.

وكانت إدارة النادي القصيمي، أعلنت 21 سبتمبر الماضي، تعاقدها مع رازوفيتش خلفًا لمواطنه زاركو لازيتيت، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج، وكلفت السوري جهاد الحسين، مدرب فئة تحت 21 عامًا، بعد ساعتين من الخسارة الثقيلة التي مني بها أمام الهلال 0ـ6، في سابع جولات دوري روشن السعودي 12 الماضي.

وخاض التعاون منذ انطلاقة الموسم، ثماني مباريات، منها واحدة في كأس الملك، والبقية في دوري «روشن»، حقق الفوز في مباراة الكأس أمام ضمك، واكتفى دوريًا، بثلاثة تعادلات سلبية أمام الخليج والفيحاء والفتح، مقابل أربع هزائم أمام الخلود والنصر والحزم والهلال.