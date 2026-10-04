ختام الآسياد

احتضن ملعب «ميزوهو بارك» الأحد، الحفل الختامي لدورة الألعاب الآسيوية الـ20، المنظمة في ناجويا، المدينة اليابانية، والتي انطلقت منافساتها 19 سبتمبر الماضي (الفرنسية) و(رويترز)