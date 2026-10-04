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ختام الآسياد

2026.10.04 | 04:36 pm
احتضن ملعب «ميزوهو بارك» الأحد، الحفل الختامي لدورة الألعاب الآسيوية الـ20، المنظمة في ناجويا، المدينة اليابانية، والتي انطلقت منافساتها 19 سبتمبر الماضي (الفرنسية) و(رويترز)
ختام الآسياد

ختام الآسياد

ختام الآسياد