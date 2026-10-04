البريدي يمثّل السعودية في مصارعة العالم

يستعد محمد البريدي، لتمثيل السعودية في بطولة العالم للمصارعة لفئة الأساتذة 2026، التي تستضيفها عمّان، العاصمة الأردنية، خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 527 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 50 دولة.

وتحمل المشاركة بعدًا يتجاوز المنافسة الفردية، إذ تأتي امتدادًا لحضور سعودي سبق أن بلغ منصة التتويج العالمية، وحقق ذهبية بطولة العالم للمصارعة لفئة الأساتذة، ليعود اسم السعودية مجددًا إلى البطولة بطموح مواصلة المنجز، ورفع العلم في المحافل الدولية.

ويمثل ترشيح البريدي للمشاركة في هذا الاستحقاق العالمي صورة من اتساع الحضور الرياضي السعودي ليشمل مختلف الفئات والألعاب، وترجمةً لما يشهده القطاع الرياضي في السعودية من دعم وتمكين وفرص متنامية للمنافسة الدولية.