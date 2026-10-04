رالي سردينيا.. إيفانز يتوّج بطلا للعالم

تُوّج البريطاني إلفين إيفانز «تويوتا» بلقبه الأول بطلًا للعالم للراليات عن عمر 37 عامًا، بعدما حسمه، الأحد، رالي سردينيا، الجولة الأخيرة، في أرجينتييرا بإيطاليا في ختام مثير للموسم.

ودخل إيفانز رالي سردينيا متصدرًا ترتيب بطولة العالم بفارق مريح، وأنهى السباق في المركز الخامس وبفارق خمس نقاط على زميله في الفريق السويدي أوليفر سولبرج، الفائز بالرالي.

لكن السائق السويدي ارتكب خطأً في المنعطف قبل الأخير من المرحلة الخاصة الـ 17 الأخيرة، فخسر نقاطًا إضافية ثمينة كانت كفيلة بمنحه لقب بطولة العالم.