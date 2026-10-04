المسلم: «الآسياد» وحدت آسيا وأسهمت في التطوير

أكد حسين المسلم، مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، أن دورة الألعاب الآسيوية أيتشي–ناجويا 2026، عززت من قدرة الرياضة وتأثيرها في القارة الآسيوية، وتوحيد أفرادها، وتعزيز قيم السلام والتضامن والوحدة.

وأوضح المسلم خلال مؤتمر صحافي، عقد في ناجويا، المدينة اليابانية، أن الدورة شهدت تحقيق 54 رقمًا قياسيًا عالميًا، و11 رقمًا قياسيًا عالميًا للناشئين، و89 رقمًا قياسيًا آسيويًا، و212 رقمًا قياسيًا في اليابان، مبينًا أن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتحقق من دون البيئة السليمة التي هيّأتها اللجنة المنظمة للرياضيين، قائلًا: «اللجنة المنظمة لأيتشي–ناجويا، والمحافظ والعمدة والأمين العام وجميع العاملين والمتطوعين، قاموا بجهود كبيرة بذلت في الإعداد والتنظيم والتهيئة لانطلاق المنافسات، الألعاب الآسيوية لم تكن مجرد منافسات رياضية، بل شكلت على مدى أكثر من قرن منصة لتطوير الرياضة في آسيا وتعزيز التواصل بين شعوبها، على الرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، الأرقام القياسية التي تحقق في ناجويا لا يمكن أن تتحقق من دون توفير البيئة السليمة للرياضيين، وتمكينهم من تقديم أفضل مستوياتهم وهو ما تحقق».

وأعلن المسلم أن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، حققت العديد من المكاسب على أرض الواقع منها تحقيق اللجنة الأولمبية الآسيوية نموًا بنسبة 19% في مجال التسويق والرعاية مقارنة بدورة الألعاب الآسيوية السابقة في هانجتشو الصينية 2023، وهو ما يعكس ثقة الرعاة والشركاء وأصحاب حقوق البث التلفزيوني والمنصات الرقمية بالألعاب الآسيوية.

وفي ختام حديثه، أشار المسلم إلى أن 40 لجنة أولمبية وطنية من أصل 45 تمكنت من إحراز ميداليات خلال الدورة.