الحميداني يحقق المركز الأول في منافسات سباق الملواح

انطلقت منافسات سباق الملواح، الأحد، المنظم ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم «شمال مدينة الرياض»، على مدى ستة أيام، من الرابع حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

وجاءت بداية السباق بأشواط فئة النخبة والمحترفين، إذ خُصص الشوط الأول لفئة جير بيور فرخ، وحقق فيه فلاح الحميداني المركز الأول بصقره «B13»، وجاء عبدالعزيز آل جلبان بالصقر «غيبهان» في المركز الثاني، فيما حقق فهد برغش المنصوري بصقره «هشتاق» المركز الثالث. وفي الشوط الثاني، الذي خُصص لفئة شاهين فرخ، واصل فلاح الحميداني الصدارة بتحقيق المركز الأول عبر الصقر «136»، وجاء حميد برغش المنصوري في المركز الثاني بالصقر «9»، وحقق مقبل الشلوى المركز الثالث بالصقر «39».

وتتواصل منافسات النخبة والمحترفين، الإثنين، بتنظيم شوطي مثلوث جير فرخ وحر فرخ، وتقتصر المشاركة في أشواط سباق الملواح على الفروخ المشتراة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وفق القرار الذي اعتمده المركز الوطني للصقور لحصر المشاركة في هذه الأشواط على فروخ المزاد، بما يعزز حضور إنتاج المزارع في المنافسات.

ويمثل تنظيم 12 شوطًا تطويرًا للسباق مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد ستة أشواط بواقع شوط لكل نوع، فيما تبلغ جوائز منافسات هذا العام 723 ألف ريال، موزعة على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، بواقع ستة أشواط لفئة الملاك والهواة، وستة أشواط لفئة المحترفين والنخبة. وتبلغ جوائز أشواط الملاك والهواة 261 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 15 ألف ريال، والثاني على 10 آلاف ريال، والثالث على 7500 ريال، والرابع على 6 آلاف ريال، والخامس على 5 آلاف ريال، فيما تبلغ جوائز أشواط المحترفين والنخبة 462 ألف ريال، بواقع 25 ألف ريال لصاحب المركز الأول في كل شوط، و20 ألف ريال للثاني، و15 ألف ريال للثالث، و10 آلاف ريال للرابع، و7 آلاف ريال للخامس.

يُذكر أن منافسات السباق تعتمد على سرعة الصقر واستجابته، إذ ينطلق من نقطة البداية «السناح» لمسافة 200 متر باتجاه خط النهاية «الملواح»، في منافسة تستحضر إحدى الممارسات المرتبطة بالصقارة، وتقدمها لزوار المعرض في إطار تنافسي.