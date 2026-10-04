السعودية والإمارات.. كلاسيكو خليجي لا يعترف بالهدوء

يحمل نهائي كأس الخليج بين السعودية والإمارات فصلًا جديدًا من منافسة كروية تجاوزت حدود المباريات التقليدية، بعدما جمع التاريخ المنتخبين في مواجهات حاسمة بقيت عالقة في ذاكرة الكرة الخليجية والآسيوية، من كأس الخليج إلى تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وتعود إحدى أبرز محطات التنافس إلى خليجي 18 عام 2007، عندما التقى المنتخبان في نصف النهائي بأبوظبي، في مباراة اتجهت إلى التعادل السلبي حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف الإماراتي إسماعيل مطر هدفًا قاتلًا منح «الأبيض» بطاقة التأهل إلى النهائي، ومهّد الطريق أمامه لتحقيق لقبه الخليجي الأول.

وبعد عامين، تجدد الصدام في تصفيات كأس العالم 2010، في مواجهة مثيرة بالرياض. تقدم المنتخب السعودي، ورد الإمارات بهدفين، قبل أن يقلب الأخضر المواجهة في دقائقها الأخيرة وينهيها 3ـ2 بهدف نايف هزازي، في واحدة من أكثر مباريات المنتخبين إثارة.

وفي خليجي 20 عام 2010، عاد المنتخبان إلى مواجهة إقصائية جديدة، وهذه المرة في نصف النهائي، ليحسم المنتخب السعودي اللقاء بهدف أحمد عباس، ويبلغ المباراة النهائية.

أما المواجهة الأكثر إثارة في الأعوام التالية، فجاءت في خليجي 22 عام 2014 بالرياض. تقدم الأخضر بهدفين عن طريق ناصر الشمراني ونواف العابد، لكن الإمارات عادت بواسطة أحمد خليل، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز السعودي في الدقائق الأخيرة، مانحًا أصحاب الأرض بطاقة النهائي.

وتواصل الصراع في تصفيات كأس العالم 2018، عندما التقى المنتخبان مرتين، فاز الأخضر في جدة 2ـ1 بفضل ثنائية محمد السهلاوي، قبل أن ترد الإمارات بالفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب.

ولا تقتصر ذاكرة المواجهات على كأس الخليج والتصفيات المونديالية، إذ شهد نهائي كأس آسيا 1996 واحدة من أهم مباريات المنتخبين على الإطلاق. وبعد تعادل سلبي استمر حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، حسم المنتخب السعودي اللقب بركلات الترجيح، ليتوّج بطلًا لآسيا للمرة الثالثة آنذاك.

ومع وصول المنتخبين إلى نهائي خليجي 27 في جدة، تستعيد هذه المواجهة تاريخها الطويل، لكن برهانًا جديدًا. الأخضر يبحث عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2003، فيما يسعى «الأبيض» إلى تتويج عودته إلى النهائي بلقب ثالث بعد 2007 و2013.

وبين ذكريات إسماعيل مطر وسالم الدوسري ومحمد السهلاوي، يقف نهائي جدة كموعد جديد في سجل كلاسيكو خليجي طالما ارتبط بالمباريات الحاسمة واللحظات التي لا تحتمل الخطأ.