«فالكم الذهب.. افعلوا المستحيل.. الكأس لا يروح»

حظى تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي منافسات كأس «خليجي 27»، بعد تجاوزه المنتخب القطري في نصف النهائي بركلات الترجيح، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على اهتمامات الجماهير عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وسّجلت منشورات الحساب الرسمي للصقور في المنصة ذاتها تفاعلًا قياسيًا بـ30.200 إعجاب، و10.927 إعادة نشر، وأكثر من 3.559 رد، في أقل من 24 ساعة.

وأكد المغرد أحمد عبد الله أن أحداث مباراة قطر والاحتكام إلى ركلات الترجيح أضفى جمالية أكثر على التأهل، قائلًا: «فرحة التأهل للنهائي لها طعم خاص، خاصة عندما تأتي بعد جهد كبير وروح قتالية من لاعبي المنتخب، ألف مبروك يا الصقور التأهل، وكل التحية للعويس وزملائه.. استعدوا جماهير متعطشة لفرحة خضراء.. هاردلك الأشقاء القطريين، وبإذن الله تستمر الأفراح السعودية في المباراة النهائية».

وأبدى علي سعادته بالمستوى والنتيجة التي قدمها لاعبو المنتخب السعودي، بعدما افرحوا الجماهير كافة، وكتب: «فرحة وطن وفوز مستحق ينقلنا لنهائي كأس الخليج، فالكم الذهب يا أبطال».

وهنأ ماجد الجماهير الحاضرة في الملعب، مشيرًا إلى أن حضورهم أسهم بشكل كبير في التأهل إلى النهائي، حتى مع ذهاب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وقال: «جمهور جدة خلف التأهل.. حضروا في الموعد وشجعوا في كل دقيقة بالمباراة، والله هذا الجمهور يستاهل يُتوّج بالذهب الثلاثاء.. الكأس لا يروح يا الصقور.. لأجل هذا الجمهور الكبير افعلوا المستحيل».