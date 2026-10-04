بعنوان «التداخلات والأبعاد».. مجمع الملك سلمان يبدأ أعمال المؤتمر الدولي الخامس

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدء أعمال مؤتمره السنوي الدولي الخامس، بعنوان: «اللغة العربية والثقافة.. التداخلات والأبعاد»، الذي يُعقد في يومي 04-05 أكتوبر 2026، بمشاركة باحثين ومختصين بمجالات اللغة والثقافة من داخل السعودية وخارجها، لمناقشة أوجه التداخل بينهما، ورصد تجلياتهما في الهُوية والإبداع، والتفاعل العالمي، والتحولات الرقمية، والسياسات اللغوية والثقافية.

ويهدف المجمع من تنظيم المؤتمر إلى إبراز دور اللغة العربية في الهُوية الثقافية، وصلتها بالتراث والذاكرة الجمعية والخطاب الثقافي، والتعريف بمكانتها في التفاعل الحضاري، ودورها في الترجمة والحوار بين الثقافات، واستعراض حضورها في مجالات الإبداع المعرفي والفني، إلى جانب بحث أبعاد الثقافة الرقمية، وأثر المنصات والذكاء الاصطناعي في تشكيل الهُوية وإنتاج المحتوى العربي، والتعريف بالتجارب المؤسسية والسياسات الثقافية، واستشراف مستقبل العربية في الثقافة والمجالات الإبداعية والاقتصاد المعرفي.

ويتناول المؤتمر ستة محاورَ رئيسة، هي: اللغة والهُوية الثقافية، واللغة والتفاعل الحضاري، واللغة والإبداع المعرفي والفني، واللغة والثقافة الرقمية، إضافةً إلى اللغة والسياسات الثقافية، واللغة وآفاق المستقبل الثقافي.

ويناقش المؤتمر اللغة والثقافة الرقمية، وأثر الإعلام الاجتماعي في تشكيل الهُوية الثقافية، وموضوعات الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية في المجال الثقافي، ويتناول اللغة والسياسات الثقافية، والتكامل بين التخطيط اللغوي والإستراتيجيات الثقافية، والتشريعات والأنظمة الوطنية الداعمة للعربية، والتجارب المؤسسية في حمايتها وتفعيلها ثقافيًّا، وصولًا إلى استشراف آفاق المستقبل الثقافي للغة العربية، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالمجالات الإبداعية والاقتصاد المعرفي، والمبادرات المستقبلية في الواقع الثقافي عالميًّا.

وتُعدُّ النسخة الخامسة امتدادًا لمؤتمرات المجمع السنوية، التي تتناول في كل دورة موضوعًا متخصصًا من المسائل المتصلة باللغة العربية ومجالاتها، وتجمع الباحثين والمختصين من دول العالم؛ لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة المستجدات العلمية ذات الصلة؛ بما يدعم البحث العلمي، ويُعزّز حضور العربية في المجالات المعرفية والثقافية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود المجمع في خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا، ودعم البحث المتخصص، وتوسيع مجالات التعاون مع الباحثين والمختصين والمؤسسات المعنية باللغة العربية والثقافة، والإسهام في تطوير الرؤى والممارسات التي تستجيب للتحولات الثقافية والمعرفية والتقنية.