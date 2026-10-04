قبل الأهلي.. الفتح يترقب عودة الخماسي

يترقب خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عودة الخماسي الدولي، الأربعاء، بعد فراغهم مع ارتباطاتهم الدولية خلال «أيام فيفا».

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين المغربي مروان سعدان ومواطنه حسام الصادق والقمري يوسف زايدو والتوجولي كينيدي بواتينج والسلوفاكي لوكاس هاراسلين.

ويعاود الفريق الأحسائي تدريباته، الإثنين، بعد إجازة لمدة يومين أعقبت الفوز على الجيل 3ـ9 في مواجهة تجريبية ضمن تحضيرات الفريق في فترة التوقف الجارية.

ويتأهب الفتح لمواجهة ضيفه الأهلي، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويحتل «النموذجي» المركز الـ15 برصيد ثلاث نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم دون أن يتمكن من تحقيق الفوز بعد مضي سبع جولات من الدوري.