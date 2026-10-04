الناصر يراقب نهائي كأس الخليج

عيَّنت لجنة لمسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم الكويتي الدكتور عبد الله الناصر مراقبًا للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي، التي تجمع المنتخبين السعودي والإماراتي، في الـ 09:00 من مساء الثلاثاء على ملعب «الإنماء» في جدة.

وأصدرت اللجنة التعيينات الخاصَّة بالنهائي خلال اجتماعها الذي عُقِد، الأحد، برئاسة الدكتور خالد بن مقرن، وناقش موضوعاتٍ عدَّة متعلِّقةً بالمراحل الختامية لبطولة «خليجي 27».

واستعرض المجتمعون التقاريرَ المقدَّمة من مراقبي مباراتَي نصف النهائي، الذي شهِد السبت فوز «الأخضر» السعودي على نظيره القطري، والمنتخب الإماراتي على عُمان.

وحسبما أورد الاتحاد الخليجي، تابع الاجتماع الترتيبات المتعلِّقة بالمباراة النهائية، وناقش جداول تدريبات طرفيها، ومواعيد استخدام الملاعب التدريبية المعتمدة، إلى جانب عددٍ من الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمنافسات، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق اللوائح.

وحضر الاجتماع محمد هزام الظاهري، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء أحمد محمد الحرمي، وقتيبة الغيلاني، وراشد الزعبي، ومحمد فرحان عبيد، وأيمن الحسيني، وحسام السناباني، وكذلك حمد المناعي، مدير إدارة المسابقات، ومحمد الخميسي، مقرِّر اللجنة.