الأربعاء.. القادسية يستعيد الثلاثي الدولي

يستعيد فريق القادسية الأول لكرة القدم جهود الهولندي تيجاني ريندرز والأوروجوياني ناهيتان نانديز والغاني كريستوفر بونسو باه خلال الحصة التدريبية، الأربعاء، بعد فراغهم من مشاركاتهم الدولية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويأتي التحاق الثلاثي الدولي بالتدريبات قبل يومين من مواجهة الخلود، الجمعة، على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويواصل الفريق القدساوي تحضيراته بتدريبات مكثفة على ملعبه تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودرجز، حسب البرنامج المعد خلال فترة التوقف الجارية.

وقبل التوقف، حصد القادسية 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد وضعته في المركز الرابع في ترتيب الدوري.