أرينا وزفيريف يودعان بطولة بكين

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، دورة بكين مبكرًا بخروجها من الدور الثالث إثر خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا المصنفة 34 عالميًا 4ـ6 و3ـ6، الأحد، في ساعة و35 دقيقة.

وستواجه بارتونكوفا النمساوية سينيا كراوس، المصنفة 95 عالميًا، في محاولة لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وحصلت أرينا على خمس فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط السادس من المجموعة الأولى، لكنها فشلت في استثمار أي منها.

وفي منافسات الرجال «فئة 500 نقطة»، أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، البالغ 39 عامًا، بالألماني ألكسندر زفيريف، الثاني عالميًا والأصغر منه بعشرة أعوام، عندما تغلب عليه 4ـ6 و6ـ4 و6ـ4.

ولم يكن ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، الذي يحتل حاليًا المركز الـ 11 عالميًا، مرشحًا للفوز أمام زفيريف، المتوج الموسم الجاري بأول لقبين كبيرين في مسيرته «رولان جاروس وفلاشينج ميدوز»، والساعي إلى اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وحافظ ديوكوفيتش على سلسلة استثنائية من المباريات من دون هزيمة في بكين.