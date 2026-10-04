«نوف عذبة» تخطف بطولة الأفراس

حققت الفرس «نوف عذبة» من مربط «عذبة»، لمالكها الأمير عبد العزيز بن أحمد، بطولة الأفراس، ونال المربط كأس البطولة والميدالية الذهبية.

وفي بطولة الأمهار من عمر عامين إلى ثلاثة أعوام، حقق المهر «نادر عذبة»، إنتاج مربط عذبة، الميدالية البرونزية.

وذلك في البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026 «N Show»، التي شهدت مشاركة 277 من الجياد العربية الأصيلة.

وجرت فعاليات ومنافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2026 بمزرعة الخالدية في تبراك بمنطقة الرياض.