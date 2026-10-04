الخميس.. هيندري ودودا يلتحقان بالاتفاق

يلتحق الإسكتلندي جاك هيندري والسلوفاكي أوندريج دودا، لاعبا فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخميس، بالتدريبات الجماعية بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبَي بلديهما، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ومثَّل هيندري منتخب إسكتلندا في مباراتين أمام سلوفينيا وسويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. في المقابل ارتدى دودا قميص المنتخب السلوفاكي في ثلاث مواجهاتٍ في البطولة ذاتها أمام مولدوفا، وكازاخستان، وجزر فارو.

ميدانيًّا، استأنف لاعبو الفريق الاتفاقي تدريباتهم، الأحد، بعد يومَي راحةٍ حسبَ البرنامج المُعد لهم من قِبل المدرب الأسترالي آرثر بوباس خلال التحضيرات المتزامنة مع فترة التوقف بسبب خوض المنتخب السعودي منافسات بطولة «خليجي 27»، إضافةً إلى مشاركة لاعبين آخرين مع منتخبات بلدانهم في «أيام فيفا».

وركز بوباس في التدريبات على الجوانب التكتيكية، كما طبَّق النهج الفني بعد أن خصَّص الفترة الماضية لرفع المعدل اللياقي والبدني للاعبين، واختتم الحصة بمناورةٍ على منتصف الملعب.

ويستعدُّ الاتفاق لمواجهة الخليج، السبت، على ملعبه في الدمام ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.