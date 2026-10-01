الخليجية عودة بطولات الأخضر

حين يصل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة، فإن الأمر لا يتعلق بمباراة فقط، بل بفرصة لاستعادة فرحة البطولات وروح الانتصار التي افتقدها الأخضر في السنوات الأخيرة.



المنتخب السعودي قدَّم في خليجي 27 مستويات مميزة، ونجح في الوصول إلى النهائي بعد مشوار قوي، ظهر خلاله بصورة مختلفة من حيث الانضباط والروح والهوية الفنية. الانتصارات المتتالية منحت اللاعبين ثقة كبيرة، كما أعادت للجماهير شعورًا بأن المنتخب قادر على المنافسة والعودة إلى منصات التتويج.



والأهم من النتائج أنَّ الأخضر بدا أكثر تماسكًا، مع وضوح في الأدوار، وانضباط تكتيكي، وقدرة على التعامل مع المباريات المختلفة. وهذه عوامل مهمة جدًّا قبل مواجهة الإمارات في النهائي، خصوصًا أنَّ مباريات البطولة أظهرت أنَّ المنتخب يمتلك شخصية تنافسية قادرة على الاستمرار حتى اللحظات الأخيرة.



لكن النهائي أمام الإمارات سيكون اختبارًا مختلفًا. فالمباريات النهائية لا تعترف دائمًا بما حدث في الأدوار السابقة، وقد تحسمها تفاصيل صغيرة، مثل التركيز، واستثمار الفرص، والهدوء، والتعامل الجيد مع الضغوط.



ومن وجهة نظري، حظوظ المنتخب السعودي تبدو جيدة، لأنه يدخل النهائي بثقة اكتسبها من انتصاراته السابقة، وبروح جماعية واضحة، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير. لكن المطلوب أن يتحوّل هذا التفوّق المعنوي إلى أداء قوي داخل الملعب، وأن يدرك اللاعبون أنَّ فرصة التتويج لا تتكرر في كل بطولة.



ما أتمناه أن تكون كأس الخليج أكثر من مجرد بطولة جديدة تضاف إلى سجل المنتخب، أتمنى أن تكون نقطة تحوّل تعيد للأخضر ثقته بنفسه، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة على البطولات القارية.



فكأس آسيا 2027 تقترب، والسعودية ستستضيف البطولة على أرضها وبين جماهيرها، ولذلك فإن تحقيق بطولة الخليج يمكن أن يمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة، ويؤكد أنَّ العمل الصحيح قادر على صناعة منتخب ينافس على الألقاب.

لا يبقى إلا أن أقول:

الفوز على الإمارات لن يكون نهاية الطريق، لكنه قد يكون بداية طريق جديد، يعيد للمنتخب السعودي عادة البطولات، ويرفع سقف الطموح قبل الاستحقاق الآسيوي.



الجماهير السعودية لا تبحث فقط عن انتصار في مباراة، وإنما عن منتخب يمنحها الثقة والأمل بأن القادم أجمل.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.