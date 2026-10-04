ثبات الأسلوب.. وقيادة الإيقاع

تغيّرت بعض الأسماء في التشكيلة السعودية أمام قطر، لكن الفكرة لم تتغير. بدأ الضغط من مناطق وسط ملعب قطر، واستمرت محاولة استعادة الكرة قريبًا من مرمى المنافس، فيما اعتمد الهجوم السعودي على بناء اللعب بصورة منظمة والتحكم في إيقاع الوصول إلى المناطق الهجومية.

الإيقاع الذي وصفه كثيرون بالبطء كان جزءًا من صورة فنية أكثر تعقيدًا. المنتخب القطري دخل المباراة وهو يتوقع سيناريو الهجوم السعودي، فنظم مناطقه الدفاعية، أغلق المساحات، وحاول دفع المباراة نحو الإيقاع الذي يناسبه.

وهنا تحوّلت المواجهة إلى صراع واضح بين الخبرة التكتيكية في الدفاع القطري وحيوية التحركات الهجومية السعودية.

قطر أظهرت استعدادًا ذهنيًّا عاليًا للتعامل مع فترات الضغط، بينما حافظت السعودية على رغبتها في البحث عن الفوز. ومع مرور الوقت أصبحت إدارة المباراة بنفس أهمية تنفيذ الخطة نفسها، لأنَّ كل فريق كان يحاول فرض السيناريو الذي يخدم أسلوبه.

وهنا ظهرت القيادة الفنية للمدربين. دونيس كان يبحث عن الحسم في الوقت الأصلي، بينما بدا أن لوبيجتي يدير المباراة بهدف إبقائها تحت السيطرة والوصول بها إلى اللحظات التي تمنح فريقه فرصة أكبر للحسم. ومع هذا التوازن، بقي الفريقان في انتظار تفصيل واحد: خطأ دفاعي أو لحظة إبداع هجومي.

القيادة في مثل هذه المباريات لا تظهر فقط من خلال التبديلات أو تغيير التشكيلة. تظهر أيضًا في قدرة الفريق على المحافظة على فكرته عندما يتأخر الحل، وفي صبر اللاعبين على بناء الهجمة، وفي معرفة متى يجب رفع الإيقاع ومتى يصبح التحكم فيه أكثر أهمية.

ومع الوصول إلى الأشواط الإضافية تغيَّرت طبيعة المباراة. تقلص تأثير المدربين تدريجيًّا، وانتقلت مساحة أكبر من المسؤولية إلى اللاعبين: إدارة التعب، اختيار اللحظة، المحافظة على التركيز، واتخاذ القرار تحت ضغط مباراة لا تقبل الخطأ.

ثم جاءت ركلات الترجيح لتقدم الصورة الأخيرة للقيادة. تأرجحت الأفضلية مع كل ركلة مهدرة، وانتقل الضغط النفسي من لاعب إلى آخر، قبل أن تحسم السعودية المواجهة.

هذه المباريات تذكرنا بأن الخطة تضع البداية، والمدرب يرسم السيناريو، لكن عندما تمتد المباراة إلى أقصى حدودها تصبح شخصية اللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية جزءًا من التكتيك نفسه.

فوز السعودية بركلات الجزاء أنهى المباراة، لكن القراءة الفنية تترك سؤالًا أبعد من النتيجة:

كيف يستطيع الفريق أن يحافظ على هويته، وفي الوقت نفسه يغيّر إيقاعه عندما ينجح المنافس في الحد من نقاط قوته؟