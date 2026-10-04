تجريبيا.. الخليج يرفض الخسارة أمام العدالة

رفض فريق الخليج الأول لكرة القدم الخسارة أمام العدالة «درجة أولى» بعد أن حول تأخره بهدفين إلى تعادل 3ـ3 في المباراة التجريبية التي جمعتهما على ملعبه في سيهات، الأحد، ضمن استعداداتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وافتتح الغاني إيمانويل أفورنيو التسجيل للعدالة، وأدرك صالح العمري التعادل للخليج، وعاد إيمانويل ليضع العدالة في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، عزز جاسم الباشا تقدم العدالة بالهدف الثالث، قبل أن ينتفض الخليج في الربع الأخير من اللقاء، وينجح مهاجمه النرويجي جوشوا كينج في تسجيل هدفين أنقذ بهما فريقه من الخسارة.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الخلجاوي، ومواطنه رودولفو كوريا، مدرب العدالة، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ويستعد الخليج لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، أما العدالة فينتظره لقاء أمام الأنوار، الإثنين بعد المقبل، في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ويحتل الخليج المركز الـ13 برصيد خمس نقاط في دوري روشن، بينما يأتي العدالة ثامنًا في ترتيب دوري الأولى.