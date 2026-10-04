تغريدات «إكس»

مقال اليوم من تغريدات الأيام الماضية، بطولة كأس الخليج سيطرت على تفكير أكثر المغردين، والأخضر السعودي مستمر في تقديم الأداء القوي الثابت. لست محللًا كرويًا لكني عرفت قوة الأخضر من مباراته أمام الكويت وفارق الأرقام بينهما في السيطرة على الكرة، والتسديدات على المرمى، والضربات الركنية، تكررت الأرقام مع عمان والعراق وقطر. لعب العنابي مباراة قوية تكتيكيََا واستطاع الوصول لركلات الجزاء التي حسمها العويس. بعدما انتهت المباراة تذكرت مقولة «حارس المرمى نصف الفريق». في النهائي تنتظرنا مباراة قوية مع الأبيض الإماراتي الذي يمر بحالة ممتازة، لكن الأخضر الذي لم يستقبل هدفًا طوال 4 مباريات، سيحسمها إن شاء الله دون الوصول لركلات الجزاء. أبدأ بأول تغريدة عن المال، وقبل نشرها أود القول بأني لن أنزعج إذا وصفني أحدهم يومًا بأني مادي، العالم منذ آلاف السنين يؤثر فيه المال أكثر من أي شيء آخر، يكفي أنه يمنحك أبسط حقوقك: «رأيك». تغريدة لهاني الظاهري اختصر فيها دراسة مهمة عن «الكاش» والمقصود هي العملات الورقية «دراسة: عد المال النقدي قد يساعد في تخفيف الشعور بالضيق والألم الجسدي بعد الرفض الاجتماعي، أجريت الدراسة في جامعة مينيسوتا بقيادة الباحثة كاثلين فوس، وتوصلت إلى أن التعامل المادي مع النقود مثل عد العملات الورقية، يمنح الشخص شعورًا مؤقتًا بالقوة والاكتفاء الذاتي، هذا الشعور يعمل كدرع نفسي يخفف من أثر الرفض الاجتماعي، بل ويقلل أيضََا من الإحساس بالألم الجسدي. السبب النفسي يعود إلى أن الدماغ يترجم المال كرمز للأمان والحماية والقدرة على التعامل مع المشكلات، مما يقلل من حاجة الإنسان لدعم الآخرين في تلك اللحظة» آسف على الإطالة لكن للمال حق في أن ننصفه، ونمدحه، ونقبلّه. من المال إلى الجمال، والاثنان يحملان قوة خارقة تعمل كل واحدة بطريقتها النافذة، قصة قصيرة واقعية نشرها عبد الله وافية: «في اليوم الأول من المعرض، تجوّل وحيدًا بين الأجنحة و الممرات. مر بجوار كثيرين يعرفهم ويعرفونه، لكن أحدًا لم يسلم عليه. في اليوم التالي حضر وبرفقته سيدة فائقة الجمال. فجأة تغيّر كل شيء، تسابق الناس إلى مصافحته، وأهداه بعضهم إصداراتهم الجديدة، وأخذ آخرون يلتقطون الصور معه، بل أن أحدهم احتضنه بحرارة، وقال: يا رجل أين أنت؟ نحن أصدقاء منذ عشرات السنين». أقل ما يفعله الجمال هو أنه يفتح النفس. أخيرًا ومن رواية الحرب والسلام، اقتبس حساب روائع الأدب الروسي: «أستطيع أن أقاتل مئة رجل ينظر إليها، ولكن لا أستطيع أن أقاتل الرجل الذي تنظر إليه».