أنصار رونالدو يتواصلون مع الاتحاد البرتغالي

حرص مقرَّبون من كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، على إبقاء جسر التواصل مع الاتحاد المحلي للعبة في بلاده، في محاولةٍ لإيجاد حلٍّ للأزمة التي حدثت على خلفية خروجه من معسكر المنتخب، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد.

يأتي ذلك، لكون مقرِّبي رونالدو من موظفي اتحاد القدم السابقين، ويحاولون إيجاد حلٍّ مع بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد الحالي، لمسألة وجود اللاعب مع المنتخب.

ويفضِّل الاتحاد البرتغالي، في حال فاز المنتخب على النرويج في اللقاء المقرَّر على ملعب دراجاو، أن يخوض «الدون» لقاء الجولة الخامسة من المجموعة، ليكون الودَّاع المناسب له مع المنتخب البرتغالي.

وكانت صحيفة «ريكورد البرتغالية» ذكرت، السبت، أن جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، أعطى الضوء الأخضر لبرونيكا للجلوس على طاولة نقاشٍ مع كريستيانو رونالدو لحل المسألة.