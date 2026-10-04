70 دراجا يختتمون بطولة دوري الاتحاد

اختتمت منافسات بطولة دوري الاتحاد الأول للدراجات الهوائية، التي نظمها الاتحاد السعودي للدراجات في منطقة الباحة، بمشاركة 70 متسابقًا من فئة الشباب، ضمن منافسات الموسم الرياضي (2026-2027)م.

وجرت منافسات البطولة على مدى يومين، وسط مشاركة عدد من الأندية، حيث قطع المتسابقون في اليوم الأول مسافة (63) كيلومترًا، فيما امتدت منافسات اليوم الثاني لمسافة (80) كيلومترًا، بإجمالي (143) كيلومترًا.

وشهدت المنافسات الفردية تحقيق حسين آل صفر المركز الأول، وجاء طارق علي فارسي في المركز الثاني، فيما حل طه الخليفة ثالثًا.

وعلى مستوى الفرق، حقق نادي السلام المركز الأول، وجاء نادي المجتمع في المركز الثاني، وحل نادي الفتح في المركز الثالث.

وتأتي البطولة في منطقة الباحة ضمن منافسات الاتحاد السعودي للدراجات للموسم الرياضي، وما تشهده رياضة الدراجات من مشاركة تنافسية بين الأندية والرياضيين في مختلف فئاتها.