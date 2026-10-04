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تحضيرات أهلاوية

2026.10.04 | 10:22 pm
كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية