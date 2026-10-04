تحضيرات أهلاوية

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» (المركز الإعلامي ـ الأهلي)