أذربيجان تتصدر.. ومالطا تكسب أندورا

تغلَّب منتخب مالطا الأول لكرة القدم على أندورا 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالمستوى الرابع من دوري أمم أوروبا.

وسجل تيدي توما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، ليمنح مالطا نقاط المباراة الثلاث، وصدارة ترتيب المجموعة، التي تضمُّ أيضًا منتخب جبل طارق.

وبهذه النتيجة، رفعت مالطا رصيدها إلى سبع نقاطٍ في صدارة الترتيب بعد خوضها ثلاث مبارياتٍ بفارق خمس نقاطٍ عن جبل طارق، صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراتين، فيما بقي منتخب أندورا في ذيل الترتيب بنقطةٍ واحدةٍ من ثلاث مباريات.

وفي لقاءٍ ثانٍ، اعتلى منتخب أذربيجان صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفوزه 1ـ0 على منتخب ليتوانيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر عبد الله خيبولايف عند الدقيقة 25، فيما أنهى منتخب ليتوانيا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أرمنداس كوتشيس في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أذربيجان إلى خمس نقاطٍ في صدارة الترتيب متفوقةً بفارق نقطةٍ على أقرب ملاحقيها منتخب ليتوانيا بعد خوض ثلاثة لقاءاتٍ، فيما بقي منتخب ليشتنشتاين في ذيل الترتيب بنقطةٍ واحدةٍ من مباراتين.