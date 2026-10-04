بعد مضاعفتها.. 12 طائرة خاصة تحمل مشجعي الإمارات

ضاعف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عدد الطائرات الخاصة التي تكفَّل بها لنقل مشجعين لـ «الأبيض» إلى جدة من أجل مشاهدة مباراة نهائي كأس الخليج العربي أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء في ملعب «الإنماء».

وأعلن الاتحاد الإماراتي، مساء الأحد عبر حسابه على منصة «إكس»، عن رفعه عدد الطائرات من 6 إلى 12، بسبب الإقبال عليها.

ولاحقًا، نوَّه عن اكتمال العدد المطلوب للسفر على متنها، ذهابًا وعودةً في يوم المباراة، وتكفُّله بشراء كافة التذاكر المخصصة لجمهور منتخب بلاده، على أن يعلن لاحقًا عن آلية تسليمها.

وتأهل المنتخب الإماراتي إلى مباراة نهائي «خليجي 27»، إثر فوزه 1-0 على نظيره العماني، السبت، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بركلات الترجيح.