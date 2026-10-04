«الديار العربية» تستضيف إعلاميي «خليجي 27»

استضافت «الديار العربية»، الشريك الرئيس لـ«خليجي الديار العربية 27»، الوفد الإعلامي للبطولة في مكة المكرمة، قبيل أداء مناسك العمرة، ضمن برنامج الزيارات المصاحبة للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.

وشملت الزيارة مشروع «ديار الحرم»، حيث اطّلع الوفد على مكونات المشروع والخدمات والمرافق التي يوفرها ضمن وجهة «مسار» في مكة المكرمة، إلى جانب التعرف على أبرز المشاريع والوجهات التي تحتضنها المنطقة.

وتأتي الزيارة ضمن المبادرات المصاحبة لشراكة «الديار العربية» في «خليجي 27»، والتي تشمل عددًا من البرامج والفعاليات المرتبطة بالبطولة، وتعزز حضور الجانب المجتمعي والثقافي للحدث الخليجي.

وتقدم «الديار العربية» خلال منافسات البطولة جائزة «أفضل لاعب في المباراة»، فيما تخصص جائزة كبرى في ختام البطولة لأفضل لاعب في البطولة، تتمثل في وحدة سكنية فاخرة في مكة المكرمة.

وتجمع «خليجي الديار العربية 27» المنتخبات الخليجية في مدينة جدة، وسط حضور إعلامي وجماهيري، ضمن منافسات البطولة التي تستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري.