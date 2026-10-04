دونيس يكتفي بالصالة الرياضية

اكتفى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتمارين الصالة الرياضية، مساء الأحد، في مستهل استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي، الثلاثاء، في مباراة نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

ووزع المدرب اليوناني جيورجيس دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، اقتصرت الأولى على من بدؤوا مباراة قطر، ضمن نصف النهائي، والثانية على باقي اللاعبين، باستثناء علاء آل حجي، لاعب الوسط، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، اللذين واصلا برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

وأدت المجموعة الأولى تمارين استرجاعية، والثانية تمارين بدنية متنوعة عبر محطات متعددة، وذلك داخل الصالة الرياضية في مقر سكن المنتخب بجدة.

ويخوض المنتخب السعودي، في الساعة 7:00 من مساء الإثنين، حصته التدريبية الأخيرة قبل النهائي، وسيُتاح أمام وسائل الإعلام متابعة الدقائق الـ 15 الأولى منها.

وتأهل «الأخضر» إلى المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح، السبت ضمن نصف النهائي، قبل فوز المنتخب الإماراتي 1-0 على نظيره العماني.