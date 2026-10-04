الليلة الأخيرة.. 5 دقائق تودّع «خليجي 27»

حدَّدت اللجنة المحلية المنظِّمة لكأس الخليج العربي «خليجي 27» نحو خمس دقائق مدةً تقريبيةً لحفل ختام البطولة المقرَّر، الثلاثاء، في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قبل النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وذكر المصدر ذاته، أن اللجنة المنظِّمة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام، الذي سيُنظَّم بصورة مبسَّطة ومختصرة قبل انطلاق اللقاء، ويتضمَّن دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب، وعروضًا للألعاب النارية، وفقراتٍ مصاحبةً.

وبيَّن أن مدة الحفل حُدِّدت بنحو خمس دقائق فقط، بما يتناسب مع البرنامج الزمني للمباراة النهائية. وسيعقبه مباشرةً استكمال الترتيبات الخاصَّة بانطلاق المواجهة بين الأخضر و«الأبيض».

ويأتي حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي تستضيف منافسات «خليجي 27» للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة ثمانية منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وجرت لقاءات كأس الخليج على ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وبلغ المنتخب السعودي النهائي بعد تصدُّر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «تسع نقاط» بانتصاره على الكويت 1ـ0، وعُمان 3ـ0، والعراق 2ـ0 قبل أن يتجاوز قطر في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح 3ـ2 عقب التعادل دون أهداف.

في المقابل، أنهى المنتخب الإماراتي منافسات المجموعة الثانية في الصدارة برصيد سبع نقاط بعد فوزه على اليمن، والبحرين، وتعادله أمام قطر قبل أن يتخطى عُمان 1ـ0 في نصف النهائي، ويحجز مقعده في مواجهة اللقب.