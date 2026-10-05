جنوب إفريقيا تكبّد «العميد» أول خسارة على ملعب القاهرة

تعرَّض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى أول خسارةٍ له على ملعب القاهرة الدولي تحت قيادة مدرِّبه حسام حسن.

والتقى «الفراعنة» جنوب إفريقيا في مباراةٍ تجريبيةٍ خلال فترة التوقف الجارية، حسمها الضيوف بهدفٍ دون ردٍّ، أحرزه المهاجم بوسو ديثيجاني في الدقيقة 51، مستغلًّا ارتكاب مصطفى شوبير، حارس المرمى، خطأً في التعامل مع كرةٍ خارج منطقة الجزاء.

وهذه الخسارة هي السابعة للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب الملقّب بـ «العميد»، لكنَّها الأولى على ملعب القاهرة الدولي، مسرح أغلب مواجهاته منذ أعوامٍ طويلةٍ ومع مختلف المدربين.

يأتي ذلك بعد بدايةٍ متباينةٍ لمشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، فبعد التعادل سلبًا مع المنتخب الأنجولي في القاهرة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، تغلَّب المصريون، خارج أرضهم، بسهولةٍ 5ـ0 على جنوب السودان، في إطار الجولة الثانية.

ولعِب «الفراعنة» 38 مباراةً، حتى الآن، تحت قيادة حسن، نجم الكرة المصرية السابق، خسِروا سبعًا منها، مقابل 21 انتصارًا مع عشرة تعادلاتٍ.

ويدرّب حسن «60 عامًا» منتخب بلاده منذ فبراير 2024، وأوصَلهُ إلى دور الـ 16 من كأس العالم الأخيرة، ودور الأربعة من كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

وخسِر منتخب مصر، مع جهازه الفني الحالي، ست مبارياتٍ أخرى، بواقع ثلاثٍ تنافسية ومثلها تجريبية، كُلُّها خارج مصر باستثناء واحدةٍ، أمام كرواتيا 2-4 في مارس 2024، جرت على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، وليس على ملعب القاهرة.