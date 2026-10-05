السلبية تجمع ألمانيا واليونان

تعادل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم مع نظيره اليوناني في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، الأحد.

ولم ينجح فريق المدرب يورجن كلوب في الثأر من مضيفه اليوناني الذي تغلب عليه في أوجسبورج قبل أسبوع بهدف في أول هزيمة لمدرب ليفربول السابق.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف اليونان في المركز الثاني.

ويحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب الهولندي المتصدر.

وسيلتقي المنتخب الألماني في الجولة المقبلة مع نظيره الصربي يوم 13 نوفمبر المقبل، فيما سيلعب المنتخب اليوناني مع مضيفه الهولندي في اليوم نفسه.