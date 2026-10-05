رايندرز يصنع فرحة «الطواحين».. وسامرفيل الأعلى تقييما

نال الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، التقييم الأعلى، فيما صنع مواطنه تيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية، هدفًا في فوز منتخب بلادهما 2-1 على صربيا، الأحد ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وخاض سامرفيل جميع دقائق اللقاء، وتفوق على الجميع بعد حصوله على أعلى تقييم بـ8.0 درجة وفق موقع «سوفا سكور».

أما رايندرز الذي لعب 82 دقيقة، فقد أسهم في انتصار المنتخب الهولندي الملقب بـ«الطواحين» بعد أن مرر الكرة التي سجل منها مواطنه جوشوا زيركسي الهدف الثاني «72».

وقبل ثمانية دقائق من نهاية الوقت الأصلي، خرج رايندرز بقرار من مدربه تشافي هيرنانديز الذي أشرك كونتين تيمبير بدلًا منه.

وكان المنتخب الهولندي افتتح النتيجة عبر تون كوبماينرس «32»، وأدرك ميهايلو سفيتكوفيتش التعادل للصرب «35»، قبل أن يخطف الهولنديين النقاط الثلاث بفضل الهدف الثاني الذي سجله زيركسي.

وسبق للمنتخب الهولندي أن تغلب على صربيا بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فيما تعادل مع ألمانيا 2-2 افتتاحًا ثم مع اليونان في الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها.