التعادل يخيم على تجريبية المغرب ومالي

تعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم 1-1 مع مالي في ​مباراة تجريبية جرت، الأحد، على أرضية الملعب الكبير في طنجة، في ختام فترة توقف دولية بدأها بفوزين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

وسيطر المنتخب المغربي على أغلب فترات الشوط الأول، وامتلك أفضلية ‌واضحة أمام ‌المرمى، لكنه افتقد ​الفعالية ‌في ⁠اللمسة ​الأخيرة.

وفي الدقيقة ⁠35، احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب بعد خطأ ضد عبد الصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء، لينفذها اللاعب نفسه بنجاح ويمنح أصحاب الأرض التقدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف ⁠دون رد، بعد تفوق ‌في الاستحواذ والمحاولات ‌الهجومية.

وتراجع إيقاع المباراة في ​الشوط الثاني، وانحصر ‌اللعب لفترات طويلة في وسط الملعب، ‌مع قلة الفرص من الجانبين.

وجاءت أخطر محاولة لمالي في الدقيقة 67، عندما تابع أداما كمارا الكرة إثر ركلة ركنية ‌بتسديدة قوية نحو الزاوية العليا لكن الحارس ياسين بونو أبعدها ⁠بصعوبة ⁠إلى ركنية، ليحصل على تقييم 7.3 طبقًا لتقييم «سوفا سكور».

وفي الدقيقة 77، أدركت مالي التعادل عبر جاوسو ديارا بعد ركلة حرة نفذها أمادو دانتي من الجهة اليمنى نحو القائم البعيد، قابلها ديارا بتسديدة مباشرة قوية لم ينجح بونو في التصدي لها.

وانتهت المباراة بالتعادل، ليختتم المغرب هذا التوقف الدولي بفوزه في مباراتيه الرسميتين ​أمام الجابون ​وليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.