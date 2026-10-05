بتمريرة فيليش.. البرتغال أول المتأهلين إلى ربع النهائي الأوروبي

أسهم البرتغالي جواو فيليش، نجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، في تأهل منتخب بلاده مبكرًا إلى ربع نهائي المستوى الأول من دوري الأوروبية، مواصلًا تألقه في البطولة، بعدما صنع هدف الفوز 2-1 على النرويج، الأحد في بورتو، ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة.

وبات البرتغال، حامل اللقب، أول المتأهلين إلى دور الثمانية رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، من أربعة انتصارات، شكّلت انطلاقة مثالية للمدرب جورجي جيسوس في مهمته الجديدة.

ولعِب فيليش لقاء النرويج كاملًا، وصنع الهدف الثاني للمهاجم جونزالو راموس، في الدقيقة 79.

ومنحه موقع «سوفا سكور»، الكروي الإلكتروني العالمي، 8 درجات من 10 على أدائه، وهو التقييم الأعلى بين لاعبي المنتخبين، الأساسيين والبدلاء.

وافتتح الضيف النرويجي سجل الأهداف عبر المدافع كريستوفر أجير في الدقيقة 39. وردّ أصحاب الأرض سريعًا، مدركين التعادل في الدقيقة 39، بواسطة الظهير جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 79، استغل فيليش تمريرةً من فيتينها، لاعب الوسط، وهيّأ الكرة من لمسة واحدة «على الطائر» لراموس الذي أودعها في الشباك.

وخاض المنتخب الفائز الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، نتيجة طرد الجناح فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 86، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

في المقابل، خسِر الضيوف جهود المهاجم إيرلينج براوت هالاند، نجمهم الأول، عند الدقيقة 67، بسبب إصابةٍ اضطرّته إلى مغادرة أرضية ملعب «دراجاو» في تبديل اضطراري.

ورفع فيليش عدد مساهماته التهديفية لصالح منتخب بلاده إلى أربعٍ في النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، بعد إحرازه هدفًا ضد كلٍ من ويلز والنرويج والدنمارك، ضمن الجولات الثلاث الأولى من منافسات المجموعة.

وفيما تصدر البرتغاليون المجموعة، تذيل النرويج جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ومنحت البطولة جيسوس، المدرّب الجديد لمنتخب بلاده، بدايةً مثاليةً على مستوى النتائج، بعلامة فوزٍ كاملة، على الرغم من غياب كريستيانو رونالدو، النجم التاريخي للكرة البرتغالية وقائد فريق النصر، عن المباريات الثلاث الماضية.

وغادر رونالدو «41 عامًا» تجمُّع المنتخب قبل الجولة الثالثة، فور انتهاء مؤتمرٍ صحافي لجيسوس، مدربه السابق في النصر، تناول إبقاءه نجم الكرة العالمية على دكّة الاحتياط حتى نهاية مواجهة النرويج في أوسلو ضمن الجولة الثانية.