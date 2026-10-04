جيسوس: رونالدو يحدد مصيره.. والخيارات مفتوحة

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أن كل الخيارات أمامه مفتوحة للتعامل مع قضية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، مبينًا أنه لا يعلم على أي نحو يمكن أن تنتهي الأزمة.

وطبقًا لـRTP البرتغالية أوضح جيسوس أن كريستيانو هو من يحدد مصيره في نهاية المطاف وقال: «إذا أراد العودة إلى المنتخب في التوقف الدولي المقبل؟ لم لا؟».

وأضاف: «ما حدث كان سوء تفاهم ويسهل حله بالنسبة لي، متى سنحله؟».

وجاءت تصريحات جيسوس بعد الفوز على النرويج 2-1 الأحد ضمن دوري الأمم الأوروبية، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب.

وغادر رونالدو، قائد الفريق النصراوي، معسكر منتخب بلاده، عقب نهاية المؤتمر الصحافي لمواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، الأربعاء، الماضي، ما أثار جدلًا كبيرًا حول العلاقة بين الطرفين.