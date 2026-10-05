صافرة مغربية تضبط نهائي «خليجي 27»

يقود الحكم الدولي المغربي جلال جيد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، الثلاثاء، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

ويضبط الحكم المغربي «39 عامًا» المواجهة التي يحتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ويعاونه مواطناه زكريا برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي مهمة الحكم الخامس.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعدًا لحكم الفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.

ويأتي إسناد المواجهة النهائية إلى جيد استمرارًا لمشاركة الحكام في البطولة من خارج الخليج.

وشارك في البطولة طاقم هولندي بقيادة داني ماكليلي، والبرتغالي جواو بينيرو، إضافة إلى الأردني أدهم مخادمة.

ووصل الأخضر إلى النهائي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة والانتصار على قطر في نصف النهائي، فيما بلغ المنتخب الإماراتي الدور النهائي بتصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، وانتصاره على عُمان في نصف النهائي.