دونيس: الروح العالية وقود الأخضر نحو اللقب

راهن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الإمكانات والأدوات التي يمتلكها في صفوف الأخضر والروح العالية، للتتويج بلقب كأس «خليجي 27» حينما يلتقي الإمارات في النهائي الذي يجمع المنتخبين عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق هيلتون صباح الإثنين: «نملك لاعبين لديهم إمكانات كبيرة وروح عالية، واللاعبون يقدمون كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار».

وأضاف: «كل مباراة مختلفة عن الأخرى، في المواجهة الماضية لعبنا أمام منتخب صعب «قطر»، لم يكن الأمر سهلًا، أن تتغلب على مجموعة تعتمد على الدفاع، إضافة إلى أن الظروف والأجواء كانت صعبة جدًا، خضنا خلال 14 يومًا 4 مواجهات قوية».

وبيّن: «في النهائي، سنركز بشكل كبير على الكرات الثابتة، وسوف نحرص على الاختيار الأفضل في الجانبين الدفاعي والهجومي، علينا صناعة الفرص داخل منطقة الجزاء من أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الانتصار».

على الجانب الآخر، أبدى محمد كنو، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، جاهزيتهم لخوض النهائي أمام الإمارات.

وقال: «نحن جاهزون لهذا النهائي، ندرك أن الوصول إلى هذه المرحلة، كان أحد أهدافنا وطموحاتنا، ونسعى لتحقيق الكأس، نحن اللاعبين ننفذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب من أجل الوصول إلى أهدافنا».

وتابع: «علينا تطبيق خطة المدرب بالشكل المطلوب، والجماهير لم تقصر معنا أمام قطر في المباراة الماضية، وكانت بمثابة اللاعب رقم 12، ونتمنى حضورها بكثافة الثلاثاء، ومواصلة دعمنا».

ووعد كنو في نهاية حديثه وقال: «في المواجهة الماضية وصلنا إلى ركلات الترجيح، واستطعنا الفوز، وكما يعلم الجميع أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، وفي المواجهة النهائية نسعى إلى حسم النتيجة في الأشواط الأصلية».