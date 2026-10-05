زلاتكو: مواجهة الأخضر أسهل المباريات

وصف الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره السعودي بأسهل المباريات، حينما يلتقي المنتخبان في نهائي كأس «خليجي 27» عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال زلاتكو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق هيلتون صباح الإثنين: «مواجهة الثلاثاء ستكون أسهل المباريات، لأنه نهائي، وأتمنى أن يستمتع اللاعبون بالمباراة، وكذلك الجماهير في الملعب وأمام شاشات التلفاز».

وأضاف: «عملنا خلال الـ24 ساعة الماضية على تهيئة أنفسنا، نشكر جماهيرنا على دعمهم، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق اللقب، سنحاول استغلال جميع الفرص التي ستتاح لنا، ندرك أن منافسنا قوي وصعب، لكن علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز والحضور في الجانب الدفاعي».

وتابع: «لم يكن لدينا الوقت الكافي لتقديم كل ما نملك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في النهائي، أملك الخبرة الكافية لتقديم كل ما لدي لخدمة الإمارات، وخبرتي تتجاوز 9 أعوام، ونسعى جميعًا لتحقيق نتائج إيجابية».

واختتم المدرب الكرواتي حديثه وقال: «أتطلع تحديدًا إلى تحقيق الإنجازات مع الإمارات، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، أرغب في بدء مشواري بعدما توليت المهمة بتحقيق البطولة».

على الجانب الآخر، قدم خالد عيسى، قائد المنتخب الإماراتي، شكره للجميع على الحفاوة والاستقبال الرائع، مشيرًا إلى أنه يتوقع نهائيًا قويًا ومواجهة فيها ندية بين المنتخبين.

وقال: «أشكر الجماهير الإماراتية على وقفتها ودعمها لنا، نحن مررنا بعدة تحديات خلال الفترة الماضية، كان سوء الطالع في بعض الأحيان سببًا في عدم تحقيق النتائج التي نطمح إليها، وأتمنى أن تكون مواجهة الثلاثاء بداية الحصاد، وبدء مرحلة جديدة من حصد البطولات».

واختتم عيسى قائلًا: «زلاتكو يعرف ما يحتاجه اللاعب حتى يكون جاهزًا لتقديم أفضل ما لديه، مازلت أتذكر ما حدث في موسم 2016 مع فريق العين، كانت نتائجنا سيئة مع مدرب آخر، لكن بعد وصول زلاتكو تغير الوضع، ونجح معنا حتى تمكنا من تحقيق بطولة خلال الشهر الأول».