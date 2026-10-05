الثلاثاء.. الفتح يستقبل السلامي وينتظر الموافقات

تنتظر إدارة نادي الفتح الموافقات الرسمية من أجل إعلان التعاقد رسميًا مع المغربي جمال السلامي لقيادة تدريب الأول لكرة القدم خلفًا للسعودي خالد العطوي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المنتظر وصول السلامي، الثلاثاء، تمهيدًا لاستلام زمام الأمور الفنية بعد الوصول إلى اتفاق بالتراضي على فض الارتباط بين النادي الأحسائي والعطوي.

وكان الفتح وقع في 21 يوليو الماضي مع المدرب السعودي دون الإعلان عن مدة العقد.

ويمتلك السلامي «55 عامًا» مسيرة طويلة بدأت 2010، مر خلالها بعدد من الأندية والمنتخبات، إذ انطلق مع المنتخب المغربي مساعدًا قبل أن ينتقل إلى حسنية أكادير، ثم الفتح الرياضي، والدفاع الحسني الجديدي، قبل أن يعود مجددًا إلى منتخب بلاده من بوابة الفئات السنية وأشرف على منتخبي تحت 17 وتحت 20 عامًا.

وفي 2019 عاد المدرب المغربي إلى قيادة الدفاع الحسني الجديدي ثم الفتح الرياضي، قبل أن ينتقل في 2024 إلى قيادة المنتخب الأردني والنجاح معه بالتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.