ملعب «مونومنتال» يسجّل ظهور ميسي الأخير

يسجّل ملعب «مونومنتال»، الخاص بنادي ريفر بلايت في بوينس أيرس، فجر الأربعاء، ظهور الأسطورة ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، في المباراة الأخيرة بألوان فريق بلاده، وذلك خلال مباراة تجريبية أمام بنين.

واستدعي ميسي إلى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني ليتم توديعه بالشكل الذي يستحقه، وفق ما كشفه كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد اللعبة في بلاده.

وأوضح تابيا في مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» منتصف سبتمبر الماضي، أن ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني قرر استدعاء ميسي ليحظى بالوداع الذي يستحقه.

وقرر ميسي في أواخر أغسطس الماضي، اعتزال اللعب مع المنتخب الأرجنتيني عن 39 عامًا، بعد أكثر من عقدين من علاقة حافلة بالشغف تخللها إحراز كأس العالم 2022، في قطر وخسارة نهائي 2026 في أمريكا الشمالية، إضافة إلى الفوز بكوبا أمريكا 2021 و2024.

وتُعد مباراة بنين الثالثة والأخيرة للأرجنتين خلال النافذة الدولية الجارية، إذ سبق لها أن تغلبت على بوليفيا 4ـ0 على ملعب «ماريو كيمبس» في كوردوبا، ثم على بوركينا فاسو 7ـ0 على ملعب «مونومنتال» محتضن المباراة الوداعية المنتظرة للأسطورة الأرجنتينية.

وسبق لميسي أن أعلن اعتزاله الدولي أيضًا بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا 2016، قبل أن يتراجع عن قراره، ويعود للمشاركة في مونديال 2018، ثم يحقق المجد بعد أربعة أعوام في قطر.

وفي الآونة الأخيرة، وإلى جانب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا 0ـ1 في 19 يوليو الماضي في نيويورك، تأثر النجم الأرجنتيني كثيرًا بوفاة والده خورخي عن 68 عامًا، ما دفعه إلى الاعتراف في منتصف أغسطس أنه لم يعد يرى نفسه قادرًا على الاستمرار في اللعب لفترة طويلة، قائلًا حينها: «لا أعرف ماذا سأفعل من دونك، ولا أعرف كيف أواصل، لقد لعبت كرة القدم فقط، والآن لدي شكوك جدية بشأن الاستمرار في القيام بذلك لفترة أطول».

وخاض ميسي 207 مباريات مع الأرجنتين، ويُعد الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 125 هدفًا خلال مسيرة دولية امتدت 21 عامًا.

وفي نهائيات هذا العام، ألهم ميسي الأرجنتين لبلوغ نهائي جديد بعدما سجّل ثمانية أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، من بينهما مساهمة بارزة في العودة أمام إنجلترا في نصف النهائي، لكن حلم رفع الكأس مجددًا توقف عند المباراة الأخيرة، إذ خسر منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا على ملعب «ميتلايف».

ومن المتوقع أن يحضر المباراة الوداعية لميسي أكثر من 85 ألف متفرج، إلى جانب عدد من زملائه الذين بلغ معهم قمة المجد الكروي، فضلًا عن أفراد الجيل الأرجنتيني الصاعد، ما يجعل من المباراة فرصة رمزية لانتقال الشعلة.