ألكاراز يقصي مونار ويطير إلى نهائي طوكيو

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس المصنف الثالث عالميًا، الإثنين، إلى نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب «500 نقطة» بعدما عوّض تأخره ليهزم مواطنه خاومي مونار بنتيجة 5ـ7 و6ـ3 و6ـ1 في نصف النهائي.

وقال ألكاراز عقب المباراة: «لا أعرف ماذا حدث في المجموعة الأولى، أشعر أنني أعاني في كل مجموعة أولى هنا في طوكيو»، مشيرًا إلى أنه حسم المجموعة الأولى بشوط كسر التعادل في كل من مبارياته الثلاث الأولى في العاصمة اليابانية.

وأضاف نجم التنس الإسباني: «لكنني سعيد بالطريقة التي أعود بها إلى أجواء المباراة في كل مرة، حاولت التمسك بالمباراة قدر الإمكان، وفي المجموعة الثانية، تمكنت من كسر إرساله مرتين، وهو ما ساعدني على استعادة بعض الثقة واللعب بصورة أكثر هجومية، بعد ذلك، لم أسمح له بالسيطرة على مجريات المباراة».

ويواجه ألكاراز المتوّج بلقب العام الماضي، والفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، في النهائي، الفائز من مواجهة فالنتان فاشرو من موناكو، والتشيكي ييري ليهيتشكا.

ويخوض ألكاراز بذلك أول نهائي له منذ أبريل الماضي، حين خسر أمام الإيطالي يانيك سينر، في دورة مونتي كارلو للألف نقطة، قبل أن يتعرض في الأسبوع التالي خلال دورة برشلونة لإصابة في معصمه الأيمن، شكلت بداية غيابه عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.