أبها يستعيد ديالو وروزييه جاهز

دخل السنغالي عبدو ديالو، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، مرحلة الجري في التدريبات رفقه المجموعة بدءًا من الإثنين، بعد الإصابة التي غيّبته عن المشاركة الأيام الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المعد البدني في النادي الجنوبي، وضع برنامجًا لياقيًا خاصًا، لاستعادة ديالو «30 عامًا»، قبل استئناف دوري روشن السعودي، للمشاركة في المباريات المقبلة.

وعانى ديالو من إصابة في منطقة الظهر، تعرض لها أمام نادي الفيحاء 28 أغسطس الماضي، خضع بعدها لبرنامج طبي وتأهيلي في مقر عيادة النادي في أبها.

من جانب آخر، تعافى الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، من الإصابة ودخل في التدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام الفيصلي في الجولة الثامنة والتي تلعب 11 أكتوبر الجاري على ملعب ضمك في خميس مشيط.

وكان الجناح المالي علي مامي قوري دخل التدريبات مع فريقه بعد عودته إلى أبها، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتذيل أبها سلم ترتيب الدوري برصيد نقطتين، بعد نهاية الجولة السابعة.