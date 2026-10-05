أمام كرواتيا.. إسبانيا تسعى إلى حسم التأهل

يسعى المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بطل العالم، إلى مواصلة انتصاراته وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، حين يحل ضيفًا على كرواتيا، الثلاثاء.

وخرجت إسبانيا منتصرة من الاختبارات الثلاثة الأولى لها في المجموعة الثالثة من المستوى الأول للمسابقة القارية.

ورفع رجال الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب، عدد انتصاراتهم المتتالية إلى 10، كما حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والأربعين، معززين بذلك رقمهم القياسي.

وشهدت المباراة الأخيرة للإسبان أمام التشيك «3ـ1 في أوفييدو» تسجيل رودري، القائد، لهدفه الأول مع المنتخب منذ أكثر من عامين، الذي قال بعد المباراة: «من المميز دائمًا أن تسجل للمنتخب الوطني، لم أكن أسجل الكثير من الأهداف في الفترة الأخيرة، فلنرَ إن كنت قد استعدت تلك الفاعلية، هذا أمر مهم، فجميعنا يجب أن يسهم في تسجيل الأهداف».

وبعدما سجل في الدقيقتين الأوليين ضد إنجلترا وكرواتيا، واصل لامين يامال الضرب مبكرًا بهزّه شباك التشيك في الدقيقة السادسة.

وأوضح ابن الـ19 عامًا، أنه برفقة زملائه يقدمون أداءً يرضيهم، مضيفًا: «نحن نقدم أداءً جيدًا وأنا سعيد به، كنت متشوقًا للعودة إلى المنتخب الوطني بعد كأس العالم، ولا توجد طريقة أفضل من هذه».

وأكد دي لا فوينتي، بعدما وضع يديه على رأسه من شدة دهشته من هدف يامال الذي كان الثاني عشر للاعب برشلونة في آخر تسع مباريات مع فريقه ومنتخب بلاده، على أن ما يقدمه الموهبة الإسبانية مؤشر صريح على إمكاناته الكبيرة، متابعًا: «أعتقد أنه لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا، يمتلك موهبة هائلة وجودة كبيرة، لا يزال لديه الكثير ليقدمه لأنه لاعب راق وموهوب جدًا ويمتلك إمكانات هائلة».

ويحل الإسبان ضيوفًا على كرواتيا في أسوأ وضع ممكن بعد تلقيها هزيمة في الجولة الماضية بين جماهيرها أمام إنجلترا بسباعية نظيفة، ما دفع قائدها المخضرم لوكا مودريتش إلى التعبير عن إحباط كبير.

ونقل التلفزيون الكرواتي الرسمي عن مودريتش قوله في المنطقة المختلطة بعد أكبر هزيمة على الإطلاق لمنتخب بلاده: «أنا هنا منذ 20 عامًا، لكنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالخجل بعد مباراة، الخسارة يمكن أن تحدث، وهذه ليست المشكلة، لكن أن نخسر بهذه الطريقة ونسيء إلى السمعة التي بنيناها بجهد كبير على مر أعوام، فهذا أمر غير مقبول إطلاقًا».