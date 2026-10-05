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نيوم يناور

2026.10.05 | 02:53 pm
أجرى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، مناورة ضمن الحصة التدريبية الصباحية، استعدادًا لعودة المنافسات المحلية (المركز الإعلامي ـ نيوم)
نيوم يناور

نيوم يناور

نيوم يناور

نيوم يناور

نيوم يناور