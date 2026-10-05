نيوم يناور

أجرى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، مناورة ضمن الحصة التدريبية الصباحية، استعدادًا لعودة المنافسات المحلية (المركز الإعلامي ـ نيوم)