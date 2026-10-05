محرز يصل ويُقيّد بديلا بعد الفحص

وصل الجزائري رياض محرز، الإثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف فريق الشمال الأول لكرة القدم، وصيف النسخة الماضية من الدوري المحلي، حسبما أعلنه النادي القطري.

وأوضح النادي القطري عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي السعودي السابق، صاحب الـ35 عامًا، سيخضع للفحوص الطبية في مستشفى اسبيتار، مساء الإثنين، قبل توقيع عقد يربطه بالنادي القطري حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر في نادي الشمال لوكالة فرانس برس عن أنه سيتم قيد اللاعب الجزائري الجديد في كشوف النادي بديلًا للمغربي محمد ربيع حريمات، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام الغرافة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري.

ويشكل انضمام محرز دعمًا كبيرًا للفريق الشمالي في إطار سعيه للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب دعم ظهوره الأول في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ اللاعب المولود في فرنسا مسيرته الاحترافية مع فريق كيمبير عام 2009، قبل أن ينتقل إلى لوهافر في العام التالي، ثم إلى ليستر سيتي الإنجليزي في 2014، الذي أحرز في صفوفه لقب الدوري عام 2016.

وقضى محرز خمسة مواسم في صفوف سيتي، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2023.

وخاض النجم الجزائري 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59، وانتقل إلى صفوف الأهلي السعودي صيف العام 2023.

وأسهم محرز في تتويج الأهلي بلقبي النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة، وخاض مع الفريق 122 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 50.

وعلى الصعيد الدولي، سجّل محرز 40 هدفًا في 199 مباراة، وتوج بطلًا لكأس الأمم الإفريقية مع «محاربيّ الصحراء» عام 2019 في مصر، وشارك في مونديالي 2014 و2026.