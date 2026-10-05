الأردن يُواجه فنزويلا تجريبيا

يبحث المنتخب الأردني الأول لكرة القدم عن استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في مبارياته الثماني الأخيرة، عندما يلتقي نظيره الفنزويلي في مباراة دولية تجريبية، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في عمّان، باختباره الأخير ضمن النافذة الدولية الجارية.

وقال المغربي بادو الزاكي، مدرب المنتخب الأردني، في حديث لوسائل الإعلام عقب الحصة التدريبية الإثنين: «مباراة فنزويلا فرصة لاختبار العديد من الأمور، والتعرف أكثر على اللاعبين، والعمل على ترسيخ هوية المنتخب من الناحية التكتيكية، والاستقرار تدريجًا على الخيارات الأنسب قبل خوض الاستحقاقات الرسمية».

من جانبه، أكد الأردني مهند أبو طه، لاعب نيوم السعودي، أهمية المباريات، مضيفًا: «واجهنا سوريا والآن نتطلع لمواجهة فنزويلا، لا يوجد منتخب ضعيف، وكل المنتخبات قوية، نسعى إلى مزيد من التركيز والتطور، ونعد الجماهير بالأفضل دائمًا».

وأخفق «النشامى» في تحقيق أيّ فوز في مبارياتهم الثماني الأخيرة، من بينها ثلاث مواجهات خاضوها في مشاركتهم الأولى في كأس العالم 2026، قبل أن يتعادلوا مع سوريا 1ـ1 تجريبيًا، في عمّان 27 سبتمبر الماضي.

ويعود آخر فوز للأردن إلى تغلبه على السعودية 1ـ0 في نصف نهائي كأس العرب، في 25 ديسمبر 2025، على ملعب البيت في قطر.

وتعادل الأردن مع سوريا 1ـ1، فيما وصل المنتخب الفنزويلي إلى عمّان قادمًا من كوريا الجنوبية، بعدما تعادل معها سلبًا الجمعة الماضي.

ويفتقد المنتخب الأردني خدمات إليك سمير، حارس المرمى، القادم من الدوري الأمريكي، بسبب إصابة في الركبة، بعدما شارك أساسيًا في المباراة الماضية أمام سوريا، ما يفتح الباب أمام عودة يزيد أبو ليلى لحراسة مرمى.

ويغيب أيضًا عن صفوف الفريق الأردني الثنائي يوسف أبو جلبوش، لاعب وفاق سطيف الجزائري، وعودة الفاخوري، مهاجم بيراميدز المصري، بسبب الإصابة.

ويعوّل الزاكي على موسى التعمري، جناح رين الفرنسي، لقيادة هجوم الأردن إلى جانب علي علوان، مهاجم السيلية القطري، وصاحب 31 هدفًا في مسيرته الدولية.

في المقابل، يفتقد المنتخب الفنزويلي، بقيادة مدربه أوسفالدو فيسكاروندو، خدمات 12 لاعبًا بعد مشاركتهم في مواجهة كوريا الجنوبية «0ـ0» وعودتهم إلى أنديتهم.

وتُنظم المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للأردن لخوض كأس آسيا التي حلّ بنسختها الأخيرة وصيفًا لقطر، إذ يلتقي إندونيسيا، ثم أستراليا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في 13 و17 نوفمبر المقبل.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية مطلع العام المقبل، المنتخب الأردني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.