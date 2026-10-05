كلوب: أعرف من أين أتينا.. وأداء «المانشافت» تحسن

أوضح يورجن كلوب، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أنه غادر الملعب في سالونيك، وهو يدرك أن تحقيق فوز واحد فقط في أول أربع مباريات له في قيادة منتخب بلاده لا يرقى إلى حالة الحماس التي رافقت تعيينه، وذلك بعد التعادل السلبي أمام اليونان، فجر الإثنين.

وقال كلوب عقب المباراة الأخيرة بين ⁠أربع مباريات ⁠دولية أكتوبر الجاري: «أشعر بالرضا التام لأنني أعرف من أين أتينا، لم أكن لأصدق أننا قادرون على تقديم شوط أول كهذا بعد أسبوع واحد فقط. قدم اللاعبون أداءً من الطراز الرفيع، وكانت تحركاتهم وتمركزهم رائعين للغاية».

وأضاف المدرب الألماني: «أنا معجب للغاية بالفريق وبالطريقة التي ​تعاملنا بها مع الأمور، ارتقى ​الجميع بمستواهم خلال الأسبوعين الماضيين وأثبتوا جدارتهم بالانضمام، عندما ندافع بشكل جماعي بهذه الطريقة، يصبح بإمكان اللاعبين تقديم كرة قدم رائعة حقًا».

وتأملت الجماهير الألمانية في ​تحقيق ‌تأثير ⁠فوري ​عند تولى المدرب ⁠السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، المهمة في يوليو الماضي، عقب خروج مبكر من كأس العالم 2026، باستثناء الفوز 2ـ0 على صربيا الأسبوع الماضي، كانت النتائج مخيبة للآمال، إذ خسر الفريق على أرضه أمام اليونان قبل التعادل سلبًا، والتعادل 1ـ1 مع هولندا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول.

وأثار المدرب الألماني، صاحب الـ59 عامًا، الدهشة وحظي بثناء واسع النطاق، عندما أعلن قائمة تضم 44 لاعبًا للمباريات الأربع، في دوري الأمم الأوروبية بتشكيلتين منفصلتين تضم كل منهما 22 لاعبًا لخوض مباراتين لكل تشكيلة.

واستدعى 16 لاعبًا جديدًا في سعيه لاستعادة السمعة الدولية للفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث بخمس نقاط، بينما تتصدر هولندا واليونان المجموعة برصيد ثماني نقاط، ويلتقي منتخب «المانشافت» في الجولة المقبلة مع نظيره الصربي 13 نوفمبر المقبل.