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حصة أخيرة

2026.10.05 | 04:16 pm
انتظم لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة كرواتيا، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة