حصة أخيرة

انتظم لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة كرواتيا، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)