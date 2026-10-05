الهلال.. لاجامي يقترب من العودة

اقترب علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من نهاية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ الإصابة التي لحقت به وجعلته حبيس العيادة الطبية في النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن لاجامي «30 عامًا»، يقوم بالتأهيل الطبي في صالة الإعداد البدني والملعب وفق البرنامج المعد له من قبل طبيب النادي، الذي لم يحدد موعدًا ثابتًا لعودته للمشاركة في التدريبات مع المجموعة حتى الآن.

وأصيب لاجامي في عضلة الفخذ الخلفية، في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، ضمن الجولة الثالثة مطلع سبتمبر الماضي، في المواجهة التي كسبها الأزرق بثلاثية نظيفة دون رد، وأعلن بعدها حساب النادي عبر منصة «إكس» غياب اللاعب فترة لا تقل عن الثلاثة أسابيع.

ومنذ تعاقده مع النادي الأزرق صيف 2025، لعب لاجامي بالقميص الهلالي 45 مباراة في جميع المسابقات، لم يسجل ولم يصنع، وأسهم برفقة زملائه في تأهل الهلال إلى دور الثمانية من بطولة أندية العالم الصيف قبل الماضي في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب آخر، يواصل الإيطالي سيموني انزاجي مدرب الفريق، فرض برنامج لياقي وتأهيلي مستغلًا فترة التوقف الجارية حاليًا والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي27».

ويستعد الهلال لمواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت المقبل، في قمة الجولة الثامنة من دوري «روشن»، الذي يواصل فيه الأزرق تمسكه بالصدارة. ميدانيًا، يواصل فريق الهلال برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الجارية التي يشارك فيها المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، حيث يركز على الجوانب الفنية والبدنية.