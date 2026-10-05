أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب.. الأمن العام يُهيمن على المراكز الأولى

هيّمنت المديرية العامة للأمن العام، على المراكز الأولى، في منافسات أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، المنظم من قبل الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

وخطف منسوبو المديرية العامة للأمن العام، المركز الأول في عددًا من المنافسات، وهي، الكاراتية، كرة الطائرة، السباحة، ألعاب القوى، ومنافسات كرة الطاولة.

وذهب المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية إلى منسوبين المديرية العامة لحرس الحدود، المنطلق على «ميدان وطن» في مدينة تدريب الأمن العام، الكائنة في الرياض، العاصمة السعودية.

وتنافس في أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، عدد من ممثلي قطاعات وزارة الداخلية، وذلك في سبع رياضات، منها السباحة، تنس الطاولة، والكاراتيه.

واختتمت منافسات الأولمبياد مساءَ الخميس، ونُظم الحفل الختامي وتسليم الميداليات للفائزين، صباح الإثنين، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية ،ـ حفظه الله ـ، وحضور الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية.

يُذكر أن أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، سجّل سابقة تاريخية، بعدما شارك وللمرة الأولى ضمن منافسات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، 14 امرأة من منتسبات وزارة الداخلية.