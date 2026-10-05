توزيع 12 ألف تذكرة على جماهير الإمارات

احتضن فندق هوليدي إن جدة، الإثنين، توزيع تذاكر جماهير المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودي، في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 27» على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الثلاثاء.

وبحسب ما رصدته «الرياضية» بدأت لجنة منسقي جمهور الإمارات توزيع أكثر من 12 ألف تذكرة مخصصة للمواجهة النهائية.

وبدأ توزيع التذاكر ظهر الإثنين ويستمر حتى الـ 10:00 مساءً، وتستكمل الثلاثاء حتى نفاد الجزء المخصص لجمهور الإمارات.

وتحتضن جدة نهائي النسخة السابعة والعشرين من البطولة التي انطلقت 23 سبتمبر الماضي.

ووصل الأخضر إلى النهائي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة والانتصار على قطر في نصف النهائي، فيما بلغ المنتخب الإماراتي الدور النهائي بتصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، وانتصاره على عُمان في نصف النهائي.